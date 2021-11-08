Müzik festivalindeki izdihamın ardından Travis Scott ve Drake’e 1 milyon dolarlık tazminat davası

ABD’nin Houston kentinde düzenlenen müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve yaklaşık 300 kişinin yaralanmasının ardından yaralılardan biri, Travis Scott ve Drake’e 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali’nin açılış gecesi bir faciaya sahne olmuştu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde çıkan izdiham sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Yaralananlar arasında bulunan 23 yaşındaki Kristian Paredes, Travis Scott ve Drake ile birlikte organizasyon şirketlerine dava açarak, 1 milyon dolarlık tazminat talep etti.

Paredes, Scott ve Drake’i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak, organizasyon şirketi Live Nation’ın yeterli güvenlik ve tıbbi hizmetleri sağlamadığını öne sürdü. Scott ve Drake, kendilerine açılan tazminat davası hakkında henüz yorum yapmadı.

Açılan davaların artması bekleniyor

ABD’li avukat Ben Crump ise yaptığı açıklamada, izdihamdan etkilenenleri temsil edeceğini duyurarak, "Bu trajik ve önlenebilir olayda zarar gören tüm müvekkillerimiz için adaletin peşinde olacağız" ifadelerini kullandı. Crump, şu ana kadar 21 yaşındaki Noah Gutierrez adına dava açarken, ilerleyen günlerde diğer kurbanlar için de davalar açması bekleniyor.

Scott’a daha önce de dava açılmıştı

ABD’nin Arkansas eyaletinde 2018 yılında düzenlediği konser sırasında seyircileri sahneye çıkmaya teşvik etmekle suçlanan Scott, kamu düzenini bozmakla suçlanmış ve olayda yaralanan 2 kişiye yaklaşık 7 bin dolar ödemişti.

Öte yandan izdihamın ardından festivalin ikinci ve son günü iptal edilmişti.