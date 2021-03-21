Mutfaktaki ocak yangına sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin mutfağında bulunan ocak, yangına sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, evde yaşayan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1766 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katın mutfağında bulunan ocaktan bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi ise dumanları fark ederek kendilerini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, evde ise maddi hasar oluştu. Evde bulunan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.