Mutfakta çalışırken hayatını kaybetti

Samsun’da askeriyenin mutfağında çalışan bir kişi, olduğu yere yığılıp hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bir askeri birlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri birliğin mutfağında çalışan 3 çocuk babası Nuri Demiroğlu (49), olduğu yere yığılıp kaldı. Mesai arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi Olay yerine giden sağlık ekipleri, Nuri Demiroğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Demiroğlu’nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.