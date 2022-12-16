Mutfak tüpünün patladığı ev yıkıldı: 2 yaralı

Meksika’da mutfak tüpünün patlaması sonucu bir ev tamamen yıkılırken, olayda 2 kişi yaralandı.

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinin Apodaca şehrindeki bir evde meydana gelen olayda gaz sızdıran bir mutfak tüpü alev alarak patladı. Patlamanın şiddetiyle ev tamamen yıkılırken, çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği bildirildi. Olay sonucu evde bulunan 1 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğu, yandaki evde yaşayan 1 kişinin ise yıkılan bir duvarın altında kalarak yaralandığı öğrenildi.Patlama sonrası olay yerine gelen acil durum ekipleri güvenlik sebebiyle bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, evde bulunan 10 kilogramlık bir mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu tüpün patladığı bildirilirken, olay sonucu yıkılan evin yanı sıra çevredeki evlerden birinde hasar meydana geldiği ve birkaç evin ise camlarının kırıldığı belirtildi.