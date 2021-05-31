Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada

Osmaniye’de bir apartmanın bodrum katından mutfak tüpü çalan hırsızlık şüphelisi ile apartmanın giriş katından bisiklet ve iş yerinden zeytinyağı çalan şahıs önce kameraya, ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de farklı zamanlarda meydana gelen mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şahısların yakalanması için hırsızlık olayının meydana geldiği alandaki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, apartmanın bodrum katından mutfak tüpünü çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan H.K. (25) ile apartmanın girişinden bisikletle bir iş yerinden zeytinyağı çalan şahsın B.K. (39) olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelisi şahsılar ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve B.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.