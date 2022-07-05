banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022

Musul’da patlama: 2 asker yaralandı

Irak’ın Musul kentinde Irak ordusuna ait bir aracı hedef alan patlamada 2 asker yaralandı.

Asayiş 05.07.2022, 14:31
Musul’da patlama: 2 asker yaralandı

Irak’ın Musul kentinde Irak ordusuna ait bir aracı hedef alan patlamada 2 asker yaralandı.

Irak’ın Musul kentine bağlı Hasan Celal köyünde Irak ordusuna ait askeri bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Olayın ardından bölgeye askeri takviye gönderildi.

Irak’ın kuzeyindeki Musul kenti, 2014 - 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

Yorumlar (0)
29°
açık