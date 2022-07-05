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Musul’da patlama: 2 asker yaralandı
Irak’ın Musul kentinde Irak ordusuna ait bir aracı hedef alan patlamada 2 asker yaralandı.
Asayiş 05.07.2022, 14:31
Irak’ın Musul kentinde Irak ordusuna ait bir aracı hedef alan patlamada 2 asker yaralandı.
Irak’ın Musul kentine bağlı Hasan Celal köyünde Irak ordusuna ait askeri bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Olayın ardından bölgeye askeri takviye gönderildi.
Irak’ın kuzeyindeki Musul kenti, 2014 - 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.