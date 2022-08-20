Müşteriyi durdurmak için ateş etmişti, adliyeye çıkartıldı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde müşteri S.U’yu durdurmak için silahla yaralayan mekan sahibinin kardeşi Y.A adliyeye çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Kozlu’da bulunan Kristal Gazinosu’nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen müşteri S.U, garson T.K tarafından mekana alınmak istenmedi.

O sırada bu duruma sinirlenen müşteri S.U, ekmeğin arasından çıkardığı silahla, garson T.K’yı ayağından vurarak yaraladı. Ardından garsonun T.K’nın kanlar içinde olduğu gören mekan sahibinin kardeşi Y.A, müşteri S.U.’yu durdurmak için elinden ve ayağından silahla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.K ve S.U’ya ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan T.K ve S.U’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, ekipler tarafından mekan sahibinin kardeşi Y.A gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardından mekan sahibinin kardeşi Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.