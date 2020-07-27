Müşterisini av tüfeğiyle öldüren kahvehane sahibi tutuklandı
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE MÜŞTERİSİNİ AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜREN KAHVEHANE SAHİBİ CEMALETTİN K. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde müşterisini av tüfeğiyle vurarak öldüren kahvehane sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde kahvehane sahibi Cemalettin K. (64), iş yerine arkadaşıyla birlikte gelen müşterisi Yüksel Şan’ı (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı Cemalettin K., kendisiyle telefonla irtibata geçen jandarmanın uzun süren çabaları sonrasında teslim oldu. Suç aleti ruhsatsız tüfeğiyle birlikte jandarmaya teslim olan zanlı Cemalettin K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin "neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bırakan Cemalettin K.’nin ifadesinde, öldürdüğü şahısla arasında bir husumetin olmadığını, geçirdiği bir anlık cinnet sonrası cinayeti işlediğini söylediği iddia edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.
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