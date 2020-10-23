Müşteri olarak geldiği GSM bayisinde çalışanlar yemeğe çıkınca mahsur kaldı
KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE TELEFON BAYİNE GİDEN BİR MÜŞTERİ, İŞ YERİ GÖREVLİLERİNİN YEMEĞE ÇIKARKEN KEPENKLERİ KAPATMASI SIRASINDA İÇERİ GİRİNCE KAPANAN KEPENKLERİN ARKASINDA MAHSUR KALDI. İÇERİDE KİTLİ KALAN ŞAHIS DAKİKALARCA, ÇALIŞANLARIN GELMESİNİ BEKLEDİ.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde telefon bayine giden bir müşteri, iş yeri görevlilerinin yemeğe çıkarken kepenkleri kapatması sırasında içeri girince kapanan kepenklerin arkasında mahsur kaldı. İçeride kitli kalan şahıs dakikalarca, çalışanların gelmesini bekledi.
Olay öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük İlçesi Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir GSM bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşteri olarak 19 Mayıs Caddesi’ndeki GSM bayisine gelen Gülbin T., iş yeri çalışanlarının yemeğe çıkması sırasında kepenkleri kapatırken dalgınlıkla içeri girdi. İş yerinde kimsenin olmadığını fark eden Gülbin T., dışarı çıkmak istediğinde kapıya yönelince kepenklerin kapandığını ve içeride mahsur kaldığını fark etti. Dışarı çıkmayı başaramayan Gülbin T. Kepenklere eliyle vurarak yardım istedi. Yardım çağrısını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Gülbin T.’yi sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Yardım ekiplerinin telefonla ulaştığı iş yeri çalışanları ise yemeğe çıktıklarını ve içeride kimsenin olmadığını söylediler. Bir süre sonra geri gelen iş yeri çalışanları kepenkleri açınca, Gülbin T. dışarıya çıkartıldı. Derin derin nefes alan Gülbin T. sakinleştikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Öte yandan Gülbin T.’nin iş yerinde kapalı kalma anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kepenklerin kapatılması sırasında cadde üzerinden yürüyen Gülbin T., dalgınlıkla kapanan kepenklerin altından iş yerine giriyor. Kepenkleri yumruklayarak yardım isteyen kadın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin telefonla aradığı iş yeri çalışanlarının geri dönerek kepenkleri açmasıyla dışarı çıkıyor.
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