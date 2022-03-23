Müşteri ile market çalışanı arasında yumruklu kavga!

Olay, Mamak ilçesinde yer alan bir A101 marketinde meydana geldi. İddialara göre iki müşteri bilinmeyen bir sebeple markette çalışan reyon görevlisine saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yüzüne darbe alan market çalışanının ise saldıran müşterilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.