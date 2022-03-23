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Müşteri ile market çalışanı arasında yumruklu kavga!
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir markette iki müşteri ile market çalışanı arasında kavga çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 23.03.2022, 11:34 23.03.2022, 13:09
Olay, Mamak ilçesinde yer alan bir A101 marketinde meydana geldi. İddialara göre iki müşteri bilinmeyen bir sebeple markette çalışan reyon görevlisine saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yüzüne darbe alan market çalışanının ise saldıran müşterilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.