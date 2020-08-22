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Müstakil evin penceresinden içeri giren şüpheliler evi kundakladı
ADANA’DA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER İKİ KATLI MÜSTAKİL EVE PENCEREDEN GİREREK KUNDAKLADI. ÇIKAN YANGINDA İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 22.08.2020, 02:21
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Adana’da kimliği belirsiz kişiler iki katlı müstakil eve pencereden girerek kundakladı. Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan Mehmet A.’nın iki katlı müstakil evinin önüne gelen kimliği belirlenemeyen şüpheliler, pencereden içeri girerek evi ateşe verdi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışmaları başlattı.
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