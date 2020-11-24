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Mustafa Kemal Atatürk'e küfredip Tiktok'ta yayınladı
Sosyal medya platformu TikTok'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ağır küfürler ve hakaretlerde bulunan şahıs gelen tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi.
Asayiş 24.11.2020, 17:11 24.11.2020, 17:17
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.
Bir TikTok kullancısının yayınladığı video büyük tepki çekti.
Mustafa Kemal Atatürk'e ağır küfürler eden şahıs, Atatürk'ün adını bu topraklardan sileceklerini gerekirse bunu kendisinin yapacağını söyledi.
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