Mustafa Kemal Atatürk'e küfredip Tiktok'ta yayınladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Bir TikTok kullancısının yayınladığı video büyük tepki çekti.

Mustafa Kemal Atatürk'e ağır küfürler eden şahıs, Atatürk'ün adını bu topraklardan sileceklerini gerekirse bunu kendisinin yapacağını söyledi.