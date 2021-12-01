Muş’ta üniversiteli öğrencilerin güvenliği kadın komutanlara emanet

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli kadın astsubaylar, üniversite çevresinde öğrenciler için aldıkları tedbirlerle gençlere daha güvenli bir eğitim ortamı sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan güvenlik güçleri, tesis edilen huzuru sürdürmek adına sorumluluk bölgesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terörle mücadelede görev alan kadın komutanlar, bir yandan da üniversite ve KYK kız yurdu arasında uygulama yaparak öğrencilerin huzur ve güveni için ter döküyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) önünde trafik, asayiş, GBT sorgulamaları yapan kadın komutanlar, gençlerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden korunması için de hem drone hem de dedektör köpek yardımıyla arama faaliyeti yürütüyor.

Alınan tedbir ve uygulamalar sayesinde okula daha güvenli bir ortamda giden kız öğrenciler, kadın komutanlara teşekkür etti.

“Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok"

Paramedik Bölümü öğrencilerinden Gamze Aslan, kadın astsubayların devamlı olarak üniversite önünde bulunmasından dolayı gayet güvenlikli bir ortamda eğitim gördüklerini söyledi. Güvenlik tedbirleri kapsamında hiçbir sorun yaşamadıklarını anlatan Aslan, “Bu anlamda gayet huzurluyuz. Onları burada görmek güven verici. Muş, gayet güvenli bir şehir. Eğitim açısından da hiçbir sıkıntı görmüyorum” dedi.

Öğrencilerden Rabia Fırat da kadın komutanların varlığından dolayı çok rahat olduklarını vurgulayarak, “Rahatlıkla okula gidip gelebiliyoruz. O yüzden içimiz rahat. Onların burada olması bizim güvenliğimiz açısından çok iyi. Kendimizi çok rahat hissediyoruz. Burada oldukları için onlara teşekkür ediyoruz. Kendimizi çok iyi ve güvende hissediyoruz. Devletin kudretinin yanında, şefkat elinin de burada olması bizi gururlandırıyor, sevindiriyor. Bu konuda da çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.