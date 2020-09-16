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Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

MUŞ’TA PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENE OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 16.09.2020, 09:53
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Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

MUŞ (İHA) – Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütü ile işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl merkezi ile Varto ve Bulanık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, ‘silahlı terör örgütü PKK/KCK adına suç işlemek ve bilerek isteyerek yardım yataklık etmek’ suçundan 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 41 fişek ve 2 şarjör, av tüfeği, 8 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar kasası ve 5 CD ele geçirildi” denildi.

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