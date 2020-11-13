Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi

Muş’ta düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen 2 sığınakta terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez Kayalısu köyü Dalakulig, Yılmaz ve Örtülü mahalleleri bölgelerinde Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 7-8 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda terör örgütüne ait tespit edilen 2 sığınak içerisinde; 4 adet büyük tüp (dolu), 6 adet küçük tüp (dolu), 3 adet set üstü gazlı ocak, 1 adet gazyağlı ısıtıcı, 3 adet 12 amperlik akü, 4 adet büyük pil, 2 adet battaniye, 6 adet şarj edilebilir pil, yaklaşık 2 kilogram büyük boy çivi ele geçirilmiştir” denildi.