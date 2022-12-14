Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 43’e yükseldi

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 43’e yükseldi.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerine devam ediyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’ya lanet okudu. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 42 aileye, bir destek de Almanya’dan gelen Aydemir ailesinden geldi. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

“Çok çaresiz bir anneyim”

Oğlu Taner Aydemir için Almanya’dan gelerek Muş’ta HDP önünde ilk defa eyleme katılan anne Gülten Aydemir, oğlunun 18 Nisan 2018’de Almanya’da kaybolduğunu söyledi.

Türkiye’ye oturma izni olmadığı için gelemediğin anlatan anne Aydemir, “Yeni oturma izni aldım ve Türkiye’ye geldim. Oğlumun bulunmasını çok istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum lütfen bana yardım etsin. Çok çaresiz bir anneyim. Oğlumdan hiçbir bilgi, hiçbir haber yok. Taner’im eğer sağsan sana düşkünlüğümü biliyorsan dön gel. Ben bütün gençliğimi size verdim. Üzüntüden, sıkıntıdan dişlerim hep döküldü. Polise, askere gel teslim ol. Çok insanlar geldi teslim oldu, ailelerine kavuştu. Hiçbir zarar, hiçbir sorun yok. Devlet arkamızda, Allah razı olsun. Ben yıkıldım, kız kardeşin yıkıldı, senin için yuvasını yıktı. Bugün geldim HDP’nin kapısına annelere destek oldum. Ben de onlara katıldım çünkü benim evladım da kayıp. Dönmeni istiyorum” dedi.

Oğlu Osman için eyleme devam eden anne Naciye Sönmez Yıldız ise “Osman’ı 7 yıl önce zorla götürdüler. Oğlum 15 yaşındaydı, çocuktu, okul okuyordu. Oğlumu istiyorum. Oğlum için buradayım. Oğlumu terör örgütü PKK götürdü. 15 yaşındaki çocuk ne bilebilir. Oğlumun daha sakalı bile çıkmamıştı” diye konuştu.