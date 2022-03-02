banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Muş’ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28’e yükseldi

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 28’e yükseldi.

Asayiş 02.03.2022, 12:38
Muş’ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28’e yükseldi

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 28’e yükseldi.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 46’ncı haftada da oturma eylemine devam etti. Soğuk havaya rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK terör örgütüne tepki gösterdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Aile sayısı 28’ye yükseldi

46 haftadır umutlu bekleyişlerini sürdüren 27 aileye bir destek de Ordu ailesinden geldi. Eyleme oğlu Hakan Ordu için yeni katılan baba Muhyettin Ordu, Hatay’da üniversite okuyan oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Oğlunun Hatay’da üniversite okuduğu sırada ortadan kaybolduğunu anlatan baba Muhyettin Ordu, “Kendisinden hiçbir telefon alamadım. Oğlumu geri istiyorum. Eğer sağsa devlete teslim olsun. Oğlum coğrafya öğretmeni olacaktı. Direkt üniversiteden gitmiş. Kendisinden bir türlü haber alamadım. Hakan neredeysen, sesimi duyuyorsan geri gel. 8 senedir senden haber alamıyoruz. Annen senin derdinden hasta ve şu anda hastanede. Eyleme ilk defa katılıyorum” dedi.

“HDP’den, PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz”

46 haftadan bu yana HDP önünde eylem yaptıklarını anlatan anne Ayten Koçhan da, “HDP’den, PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizim bir yanımız eksik. HDP’lilerin çocukları bir gece evlerine gelmezse onlar durabilir mi? 7 senedir çocuğumun yolunu bekliyorum. Oğlum bizi görüyorsanız geri dönün. Yolunuz yol değil. Dönün gelin” ifadelerini kullandı.

“8 yıldır ağabeyimden haber bekliyorum”

Ağabeyi Mehmet Emin Teker’i 8 yıldır özlemle beklediğini vurgulayan kardeşi Cuma Teker ise “Ağabeyimi bekliyorum. Özlem var, hasret var. 8 yıldır ağabeyimden haber bekliyorum. 46 haftadır HDP önünde nöbet tutuyoruz. Daha önceden Diyarbakır’da tuttuk. İnşallah hepsi geri döner. Ağabeyimin gelmesini çok istiyorum, onu çok özledim. Annemle birlikte burada eyleme devam ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18