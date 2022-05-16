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Muş’ta engelli gençler için yemin töreni düzenlendi

Muş’ta temsili 1 günlük askerlik için üniforma giyen engelli gençler, yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Asayiş 16.05.2022, 18:23
Muş’ta engelli gençler için yemin töreni düzenlendi

Muş’ta temsili 1 günlük askerlik için üniforma giyen engelli gençler, yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ellerini Türk bayrağının üzerine bırakan engelli gençler yemin ederek 1 günlük temsili askerliklerini yerine getirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan engelli genç Emir Can Diner, her insanın hayatında unutamayacağı anlar olduğunu ve bugünde aileleriyle beraber bu anı yaşadıklarını söyledi. 1 günlük de olsa jandarma teşkilatının saflarına katıldığını kaydeden Diner, bugün bu şerefli üniformayı giyip yemin ederek sevinç yaşadıklarını ifade etti.

“Ordusuna peygamber ocağı diyen ve peygamberle anan aziz bir milletin mensuplarıyız”

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, ülkenin en anlamlı işlerinden birinin askerlik olduğuna vurgu yaptı. “Biz törenlerle askerleri uğurlarız, askerde yemin törenine de koşa koşa anne baba, teyze, dayı gideriz” diyen Vali Gündüzöz, “Karşılamamızda askerden dönüşte öyle olur. Askerlik bizim sosyal hayatımızda çok önemli, anlamlı bir yer tutar. Bu bizim kültürümüzden kaynaklanan bir yönüyle de dinimizden, inancımızdan kaynaklanan bir hassasiyettir. Dünyada ordusuna Hazreti Peygamber’in adıyla hitap eden başka bir millet yoktur. Ordusuna peygamber ocağı diyen ve peygamberle anan aziz bir milletin mensuplarıyız. Dolayısıyla bizim için şu üniforma, o üniformanın içindeki şahıslar ve kül olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri, ordumuz ve jandarmamız çok değerlidir. Biz bu mensubiyete sahip insanları şehit verdiğimiz zaman onların annesinden, babasından hiç yeis duymadık. Tabii ki anne baba üzülür ama her zaman o elleri öpülesi şehit anne babaları gururlu ve başları dik olarak ‘vatan sağ olsun’ dedi. ‘Bir oğlum daha var onu da vatana veririm’ dedi. Ve bunu cenaze sırasında dedi. Dünya da böyle asil davranan bir başka millet herhalde yoktur. Onun için gözbebeğimiz olarak ifade ettiğimiz bu ordumuza ve yine jandarmamıza mensup olmanın gururunu yaşamalısınız sevgili gençler” dedi.

“1 günde olsa giydiğiniz üniformanın şanını şerefini artık ömür boyu taşıyacaksınız”

Askerliğin bir gününün de 1 yılının da aynı olduğuna dikkati çeken Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir gün bile olsa giydiğiniz üniformanın şanını şerefini artık ömür boyu taşıyacaksınız. Ama aynı zamanda sorumluluğunu da taşıyacaksınız. Artık teskere almış askerler olarak ‘bu askerden gelmiş’ diyen toplum, anneniz, babanız, komşunuz sizden daha olgun davranışlar bekleyecek. Çünkü askerliğini yapmış koca adam olmuş insanlar olarak bugün evinize gideceksiniz.”

“1 günlük dahi olsa askeri ortam yaşamalarına çalıştık”

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ise, “Anayasa’nın 72. maddesinde vatan hizmeti her Türk’ün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. 7779 sayılı asker alma kanunu çerçevesinde silah altına alınma hükmü olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerinin sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla temsili askerlik uygulaması icra edilmektedir. Temsili askerlik uygulaması yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak dünyada ilk ve tek uygulama olması sebebiyle daha da büyük bir önem kazanmakta olup bugün engelli vatandaşlarımız ve ailelerimizin 1 günlük dahi olsa askeri ortam yaşamalarına ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışmaktayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yemin törenini tamamlayan engelli askerlere terhis belgeleri takdim edildi. Köpek timlerinin gösterilerinin düzenlendiği tören, toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

Törene; İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kamu kurum amirleri, askeri erkan ve aileler ile davetliler katıldı.

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