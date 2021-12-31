Muş’ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Muş’ta DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara göndermedikleri tespit edilen şahısların adreslerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahsın gözaltına alındığı belirtilerek, “Şahısların ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda sözde bayrak, kitap ve dijital materyaller ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.