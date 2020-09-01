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Muş’ta baba ile oğlu, dolandırıcılara 34 bin dolar kaptırdı

Kendilerini jandarma ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hesabına yaklaşık 250 bin TL aktaran baba-oğul, paranın bulunması için yardım istiyor.

Asayiş 01.09.2020, 14:02 01.09.2020, 14:06
2003
Muş’ta baba ile oğlu, dolandırıcılara 34 bin dolar kaptırdı

Muş merkeze bağlı Gümüşali köyünde yaşayan Halit Sönmez (65), dolandırıcılar tarafından jandarma sıfatıyla arandı.

Sönmez’e, kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği ve bankada bulunan parasının sahte kimlik yoluyla çekileceği anlatıldı.

BABA İKNA OLMAYINCA OĞLUNA SÖYLEDİLER

Halit Sönmez’i ikna edemeyen dolandırıcılar, oğlu Erhan Sönmez ile iletişim kurarak ‘babasının kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin savcılıkta olduğunu’ söyledi.

Babasının gözaltına alındığı yalanına inanan Erhan Sönmez'den, parayı kendisine verilen hesaba yatırması istendi. Dolandırıcılara aldanan baba-oğul, şebeke tarafından verilen hesap numarasına 34 bin doları havale yaptı.

DEKONTLA SAVCILIĞA GİTTİ

Parayı transfer etmesinin ardından elindeki dekontla Muş Cumhuriyet Savcılığı’na giden Sönmez, dolandırıldığını orada anladı.

Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Sönmez, şüphelilerden bazılarının İstanbul’da gözaltına alındığını ve 2 kişinin de firari olduğunu öğrendi.

Yaşadıklarını anlatan Halit Sönmez, kendisine 11.00 sıralarında bir telefon geldiğini ve ilk önce kendilerini jandarma olarak tanıttıklarını söyledi. Adına sahte bir kimlik çıkarıldığı ve parasının bankadan çekileceğinin söylendiğini belirten Sönmez, olayı şöyle anlattı:

“SANKİ BÜTÜN BİLGİLERİM ONLARIN ELİNDEYDİ”

“Bana, ‘seni Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıyoruz’ dediler. Birisi kendisini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıttı. Bilgilerimin çalındığını söylediler. Adımı, soyadımı ve para miktarımı aldılar. Her şeyimi benden iyi biliyorlardı. Sanki benim bütün bilgilerim onların elindeydi. Benden savcılığa gelmemi istediler.

Ben savcılığın oraya gittim. Daha sonra bana ‘dön bankanın oraya git’ dediler. Ben de bankanın oraya gittim ve polis ekiplerini gördüm. Meğer polis ekipleri maske denetimi yapıyormuş. Ben de inandım ve polislerin dolandırıcıların peşimde olduğunu düşündüm. Sonra beni tekrar aradılar ve jandarmayı köye gönderdiklerini söylediler.

“PARANI ÇALACAKLAR” YALANI

‘Senin oğlun jandarmaya sert çıkıyor ve ikna olmuyor’ ifadesinde bulundular. Beni oğlumla görüştürdüler. Oğlum da bana jandarmanın köye geldiğini anlattı. Ben de inandım. Demek ki oğlumu da diğer taraftan dolandırmışlar, inandırmışlar. Sonradan bana bankada şu kadar paramın olduğunu söylediler. ‘Senin herhangi bir şubeden paranı çekecekler, çalacaklar’ dediler.

Paramın miktarını detaylı olarak bana söylediler. Beni de ikna ettiler ve bana verilen hesap numarasına 34 bin dolar parayı aktardım. Sonra bana ‘dekontlarını al savcılığa gel’ dediler. Savcılığa gittim savcıyı sordum ve öyle bir savcının olmadığını söylediler. Sonradan dolandırıldığımı anladım.”

DOLANDIRICI KENDİSİNİ ASTSUBAY OLARAK TANITTI

Halit Sönmez’in oğlu Erhan Sönmez ise birilerinin önce babasını, daha sonra da kendisini arayarak dolandırdıklarını ifade etti.

Babasının dolandırıcıların eline düştüğü yalanının anlatıldığını söyleyen Sönmez, “Babam, dolandırıcılara benim telefon numaramı vermiş. Astsubay olarak kendilerini bana tanıtıp beni aradılar. ‘Senin baban şu an savcılıkta, babanı tutuklayacağız. Sen babana jandarmanın buraya geldiğini anlat ve baban ikna olsun’ dediler. Bu şekilde babamı ikna ettiler ve 34 bin dolar paramıza el koydular.” diye konuştu.

“LÜTFEN PARAMIZI ONLARDAN ALSINLAR”

Yardım beklediğini belirten Erhan Sönmez, “Lütfen bizim paramızı onlardan alsınlar. Şu an şüpheliler serbest dolaşıyor. Şüphelilerden biri suçlamayı ağabeyine atıyor ve ağabeyi şu anda firarda.” ifadelerini kullandı.

#34 bin dolar #dolandırıcı #oğul #baba #Muş
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