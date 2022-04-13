Muş’ta annelerin evlat nöbeti sürüyor

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti sürüyor.

HDP Muş İl Başkanlığı önünde 52’nci haftada eylemlerini sürdüren ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Parti binası önüne gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Burada konuşan baba Şemsettin Özcan, 1 yıldır HDP önünde çocukları için eylem yaptıklarını söyledi. Çocukları HDP’den istediklerini ifade eden Özcan, “HDP’nin Kürtlerle ilgisi yok. HDP Kürtleri mahvetti. HDP; Kürt’ün düşmanı, Amerika’nın kardeşidir. Bizim çocuklarımızı gidip PKK’ya veriyor, PKK’da Amerika’ya veriyor. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuklara sesleniyorum. Gelin teslim olun. Bazı çocuklar teslim oldu, askere gitti. Burada hiçbir sıkıntı yok. Türkiye’de sıkıntı yok. Türkiye’de tek bayrak var, 2 bayrak olmaz” dedi.

“HDP çocuğumu götürdü, PKK’ya verdi”

Anne Şahinaz Özcan ise HDP önünde eyleme devam ettiğini belirterek, “Eyleme devam edeceğiz. Çocuğumu istiyorum. Korkmuyorum. HDP çocuğumu götürdü, PKK’ya verdi. 5 yıldır hiç haber alamadım. Oğlum gelene kadar buradayım. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devlet güçlüdür. Hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.