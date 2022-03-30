banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!

Muş’ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti sürüyor.

Asayiş 30.03.2022, 14:35
Muş’ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti sürüyor.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü özlemle bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 50’nci haftada da oturma eylemine devam etti. Soğuk havaya rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK terör örgütü aleyhinde slogan atarak tepki gösterdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlu Yusuf Budak’tan 8 yıldır haber alamayan baba Mehmet Zeki Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü söyledi. 8 yıldır oğlunu aradığını anlatan baba Budak, “Buradan oğluma sesleniyorum. Yusuf nerede olursan ol gel teslim ol. Sen gelmeyene kadar ben yine eyleme devam edeceğim. Buradan HDP’ye sesleniyorum. Benim oğlumu bırakın artık gelsin. Sizin evlatlarınızı götürürseler ne yaparsınız? Rant ve para uğruna oğlumu götürdünüz. Ben oğlumu sizden istiyorum. Siz benim oğlumu vermeyene kadar HDP önünden gitmeyeceğim. Devletine sığın. Gelir seni alırız. PKK’ya, bu rantçılara uşaklık etmeyin. Zamanınızı boşa harcamayın” dedi.

“Devlet çocuklarımızın babasıdır”

Anne Naciye Sönmez Yıldız da 29 aile olarak burada eylemlerine devam ettiklerini belirterek, “Aileler evlatları için burada. Evladımızı istiyoruz. Osman, sesimi duyuyorsan, yaşıyorsan gel. Devlet iyidir. Devlet çocuklarımızın babasıdır. Burada işkence ve zulüm yok. Oğlumu orada bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

“HDP’liler çocuklarını Avrupa’ya okul okumaya gönderiyor, bizim çocuklara ise silah verip çatışmaya gönderiyor”

HDP ve PKK’dan çocuğunu istediğini vurgulayan annelerden Gülbahar Teker de “HDP çocuklarımızı ve kızlarımızı dağdan indirsin. Anne babalar burada o kadar ağlıyor, o kadar feryat ediyor, artık psikolojimiz bozuldu. HDP’liler çocuklarını Avrupa’ya okul okumaya gönderiyor, bizim çocuklara ise silah verip çatışmaya gönderiyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Korkmayın biz buradayız. Allah razı olsun bu devletten. Devlet bizim babamızdır” diye konuştu.

STK ve vatandaşlardan annelere destek

Yaklaşık 1 yıldır eyleme devam eden ailelere destek için gelen Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, annelerin direnişine, eylemine destek olmaya geldiklerini belirtti.

“Bu kutlu direnişin, haklı direnişin hakkı yakın zamanda alınacak”

Tüm Türkiye’nin bu eylemin farkında olduğunu ve annelerin yalnız olmadığını vurgulayan Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dediğiniz her kelime, burada geçirdiğiniz her dakika aynı şekilde Anadolu’nun bütün kentlerinde, bütün insanların yüreğinde karşılığını buluyor. İnşallah bu kutlu direnişin, haklı direnişin hakkı yakın zamanda alınacak. Okulda olması gereken çocuklarımızın maalesef ellerine silah verilip, ülkeye faydalı bir insan olma imkanları ellerinden alınmış. Bu çocukları dağa kaçıranlarda, bunlara yardım ve yataklık yapanlarda yaptıklarının ne kadar yanlış bir şey olduğunu fark edeceklerdir, fark etmelidirler. Biz doğusuyla batısıyla, Kürt’üyle Türk’üyle bir ve beraber olan, bin yıldır da bu coğrafyada hep beraber yaşayan bir milletiz. İnşallah bu kardeşliğimizi de hiç kimse bozamayacak. Sizler bunun en önemli mesajını veriyorsunuz. Muş’un havası soğuk ama sizlerin yüreğinin ne kadar yandığını, ne kadar dağlandığını görüyoruz.”

“PKK terör örgütü 21. yüzyılda devrim üretmek adına Kürt gençlerini kandırarak bir bir ölüme gönderiyor”

2015 yılında terör örgütüne katılan ve oğlu devlete teslim olan baba Hüseyin Yıldız ise annelere destek olmak için eyleme katıldığını ifade ederek, “2015 yılında oğlum terör örgütüne katıldı. Biz 6 ay sonra oğlumun Kobani’de ayağından yaralı olduğunu sosyal medya üzerinden gördük. Birçok girişimlerde bulunduk ve nitekim ikna çabaları sonucu oğlum gelip devlete teslim oldu. Oğlum 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Şu anda evinde mutlu, mesut bir şekilde yaşıyor. Birileri derki ‘ya gelip cezaevinde çürüyeceksin’ asla ve asla öyle bir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde pişmanlık yasası var. Görünürde Kürt sorunu diye Kürt halkına lanse edilen bir algı var. Ben bu saatten sonra buna olan inancımı tamamen yitirdim. PKK terör örgütü 21. yüzyılda devrim üretmek adına Kürt gençlerini kandırarak bir bir ölüme gönderiyor. Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Onların Kürt hakkını savunmak da zerre kadar bir ihtimal kimse vermesin. Kürt halkını bu saatten sonrada kimsenin kandırmaya haddi de hesabı da olmasın” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19