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Muş’ta 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Muş’un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Asayiş 04.04.2022, 19:06
Muş’un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ‘uyuşturucu ile mücadele’ çerçevesinde 3 Nisan Pazar günü Hasköy ilçesindeki uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.
Narkotik arama köpeğiyle araçta yapılan aramada, paketler halinde zulalanmış 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı.