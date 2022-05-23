Muş’ta 1 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Muş’ta, 2021 yılında iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği husumet barışla noktalandı.

2021 yılında merkeze bağlı Bahçe köyünde Yıldırım ve Altay aileleri arasında yaşanan silahlı kavga, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen başta olmak üzere din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla sonuçlandı. Rahatsızlığı nedeniyle törene telefon görüşmesiyle katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, “Allah hayrınızı kabul etsin. Orada olmayı çok isterdim, çünkü bu işi başından beri takip ediyorum ama nasip değilmiş. Bayağı bir rahatsızım, gelemiyorum ama bizi temsil edecek arkadaşlarımız oradalar. Allah razı olsun. Barış, huzur noktasında herkes birbirine yaklaştı. Bizim adımıza da oradaki cemaat o işi bitirecek” dedi.

Bahçe köyü camiinde düzenlenen barış töreni, husumetli ailelerin Kur’an-ı Kerim’in altından geçmesi ve tarafların el sıkışmasıyla sona erdi.

Törene; İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz, din görevlileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.