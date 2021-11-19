Müslüme’nin anneannesi konuştu: "Çocuğumun oraya kadar yürümesine umudum yok"

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, çadırdan 7-8 kilometre uzakta 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme’nin aynı adı taşıyan anneannesi, torununun o bölgeye kadar yürüyebileceğini düşünmediğini söyledi.

Gülnar’da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Acı haberi alan Müslüme’nin ailesi bulundukları çadırda gözyaşlarına boğuldu.

Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman’da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

Öte yandan, küçük kızın annesi Selvi Yağal’ın ise yorgunluktan bitap düşerek çadırda dinlendiği görüldü.

Bu arada Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin sürdüğü, incelemelerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesinin, otopsi için hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Aile de ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü.