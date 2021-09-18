Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak (27) memleketi Muş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugayındaki uğurlamanın ardından Muş’a getirilen Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hava Meydan Komutanlığında karşılandı. Burada cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Lale Cami’ne getirildi.

"Evlenecektik daha ne olur kalk"

Burada şehidin tabutuna sarılan nişanlısı Aysun Bozyiğit, “Ümit’im evlenecektik daha niye gittin. Hadi canımın için kalk” diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Solak’ın naaşı dualar eşliğinde defnedildi.

Daha sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak’ın babası Bedri Solak’a Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ve Vali İlker Gündüzöz tarafından şehitlik beratı verildi. Ardından şehit için saygı atışı gerçekleştirildi.

Törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Nejdet Durak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Eli Tok, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.