Muşlu babadan dağdaki oğluna çağrı: “Annen şu an ölüm döşeğinde”

Muş’ta evlatlarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan 43 ailenin eylemi bu hafta da devam etti.

3 yıl önce Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, çocuklarına kavuşmanın hayali ile eylemlerine devam ediyor. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP’ye tepki göstererek, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

6 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten anne Şahinaz Özcan, “6 yıldır çocuğumdan herhangi bir haber almadım. Yaşadığını bile bilmiyorum. Sözde parti olan HDP, çocuklarımızın nerde olduğunu biliyor. Biz buradayız, HDP nerde gelsin sorularımızı cevaplasın. Çocuklarımızı almadan burayı terk etmiyoruz. Atilla oğlum benim sesimi duyuyorsan gel devletimize teslim ol, onlara benzeme onlar gibi olma” dedi.

Eylem sırasında yoldan geçenlerin kendilerine güldüğünü ifade eden Ayten Koçan da, herkese inat eylemlerine devam edeceklerini belirterek, “Yaklaşık iki yıldır eylemimize devam ediyoruz. Evlatlarımız, ciğerlerimiz için buradayız. Bazı vatandaşlar buradan geçerken bize gülüyorlar, ‘ne işiniz var burada’ diyorlar. Bizim başka bir amacımız yok, biz evlatlarımız için buradayız. PKK ve HDP’den evlatlarımızı istiyoruz. Ersin oğlum sesimi duyuyorsan çık gel, yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun, yeter anneler babalar ağladı” diye konuştu.

Baba Halit Altun ise oğluna seslenerek, annesinin ölüm yatağında olduğunu söyledi. Altun, “Muhsin oğlum ben buradan sana sesleniyorum. 8 yıl oldu. 8 gün değil 8 yıl. Yeter bu acıyı çektik. Annen şu an ölüm döşeğinde. Orası ne senin yerin, ne bizim ne de bizim ailemizin yeridir. Sen yola girmişsin, bu yanlış yoldan dön. Gel devletin şefkatine sığın. Eğer güvenmiyorsan da gel babana sığın. Burada devlet benim gel babana sığın. Senin ne kadar cezan varsa ben çekerim. Buna namus şeref ve haysiyet üzerine yemin ederim. Güvenin sonsuz olsun. Bunu böyle bil, benim söylediğim şekildir. Benim tek söylediğim gel ailene, babana ve kardeşlerine, yuvana dön. Orası bizim için değil, seni kandırdılar götürdüler. Biz burada yıllardır acı çekiyoruz. Bu eylemimizde de sonuna kadar devam ettireceğiz. Siz oradan inemeyene kadar tek bir kişi orada kalana kadar biz davamızdan vazgeçmiyoruz” şeklinde konuştu.