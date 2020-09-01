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Muska yazarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı
ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNDE MUSKA YAZARAK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 01.09.2020, 11:43
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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde muska yazarak haksız kazanç sağladığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kozlu Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Sivriler köyünde R.E.(65), F.E. (46) ve H.G. (64) adlı şahısların halkın dini inançlarını kullanıp muska yazılarak haksız kazanç elde edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 71 muska ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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