"Müsilaj" operasyonunun İstanbul ayağında 49 gözaltı

Türkiye genelinde 16 ilde turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik gerçekleştirilen "Müsilaj" operasyonunun İstanbul’da ayağında 49 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı “Müsilaj” adı verilen operasyon başlatılmıştı. Operasyon çerçevesinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde suç örgütü kurmak, yönetmek, yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen örgütlere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı.

Operasyonda 49 kişi gözaltına alındı

Çetenin uyuşturucu kısmının liderliğini Memet E., fuhuş grubunun liderliğini ise Aykut Z. isimli şahısların yaptığı belirlendi. Örgütün yöneticiliğini ise Erhan U. Recep E., Erhan K. isimli şahısların yaptığı tespit edildi. Esenyurt’ta bir site çevresini mesken tutan çetenin uyuşturucu ticareti yaptıkları ve fuhuş suçu işledikleri belirlendi. İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütü yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Büyükçekmece’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 54 adet extasy hap, 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonların devamında ise Fatih, Bayrampaşa, Eyüp ilçelerinde faaliyet gösteren yasadışı silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 25 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 14 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 83 fişek, 2 av tüfeği, 1 namlu, 2 tabanca gövdesi, 2 sürgü, 1 kama, 69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.