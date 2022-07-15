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Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda Muzevi mezarlığında mezar taşlarının tahrip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı yaşları küçük 5 çocuğun gerçekleştirdiği belirlendi.

Asayiş 15.07.2022, 15:02
Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda Muzevi mezarlığında mezar taşlarının tahrip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı yaşları küçük 5 çocuğun gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu’nda bulunan Musevi Mezarlığı’nda mezar taşlarının tahrip edilmesi ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri Çarşamba günü 17.00 sıralarında yaşları küçük 5 çocuğun mezarlığa gelerek mezar taşlarının kırdıklarını belirledi. 81 adet mezarlığın mermer taşlarının kırıldığını belirleyen ekipler yaşı küçük 5 çocuğu yakalayarak ifadesine başvurdu. Çocukların ifadelerinde parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtığını ve eğlence amacıyla mezar taşlarını kırdıklarını söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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