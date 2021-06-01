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Musa Orhan davası 16 Eylül’e ertelendi

Siirt’te 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’ın davası ertelendi.

Asayiş 01.06.2021, 15:20
Musa Orhan davası 16 Eylül’e ertelendi

Siirt’te 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’ın davası ertelendi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Musa Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Maktul İpek Er’in annesi ve babası ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık Orhan, susma hakkını kullanacağını belirterek, savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti, maktulün avukatlarının Orhan’ın tutuklu yargılanmasına yönelik talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Eylül’e erteledi.
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