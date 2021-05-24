Muş ve Van’da meydana gelen trafik kazaları kameraya yansıdı

Muş ve Van’da meydana gelen 6 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz ay şehir polis kameralarına takılan kazaları paylaştı. Muş’ta, trafik ışıklarında duran aracın önünden karşıya koşarak geçmeye çalışan bir yaya, başka bir aracın çarpmasıyla metrelerce havaya fırladı. Havaya fırlayan yayanın refüjdeki çimlere düştüğü görüldü. Diğer bir kazada ise kırmızı ışık ihlali yapan kapalı kasa kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kamyonetin yan yattığı görüldü.

Diğer 4 kaza ise Van’da meydana geldi. Kırmızı ışık ve trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu trafik kazaları şehir polis kameralarına yansırken, kazalar ise hafif sıyrıklarla atlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kaza görüntülerinin sonunda, “Hız kurallarını uyulsaydı, bu kazalar olmayabilirdi” ifadelerine yer verdi.