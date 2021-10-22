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Muş polisinden gerçeği aratmayan tatbikat

Muş Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri, toplumsal olaylara yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

Asayiş 22.10.2021, 16:06
Muş polisinden gerçeği aratmayan tatbikat

Muş Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri, toplumsal olaylara yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tatbikatta, izinsiz gösteri yaparak polise mukavemette bulunan göstericilere TOMA ve ekipler tarafından müdahale edildi. Gaz tüfeğinin de kullanıldığı tatbikatta bazı göstericiler gözaltına alındı. Tatbikatı Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri izledi.

“Polisimiz her an tetikte”

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, güvenlik güçlerinin her zaman göreve hazır olması, diri olması için arada böyle tatbikatları yaptıklarını söyledi. İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu’yla birlikte bugün bu tatbikatı izlediklerini ve polislerin gayet başarılı olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Polisimiz gözaltı da yaptı, kalabalığı da dağıttı. Bu tatbikatları yaparlarsa sonuç itibariyle gerçek olaylarda daha rahat bir şekilde müdahale imkanına kavuşacaklar, hataları, eksikleri görecekler. Arkadaşları tebrik ediyorum. Bazı kamu hizmetlileri 08.00-17.00 mesai mevhumunun içerisinde yer alabilir ama güvenlik hizmetleri 7/24, 12 ay devam etmesi gereken hizmetler. Ne zaman polise, jandarmaya ihtiyaç olacağı belli olmaz. O yüzden arkadaşlar her an tetikteler. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Tatbikat, çevik kuvvet polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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