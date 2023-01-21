Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kaya ve eşi trafik kazasında yaralandı

Elazığ’da otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kaya ve eşi Yeliz Kaya yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarından Elazığ-Bingöl kara yolu Şahsuvar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kaya hakimiyetindeki 06 BOL 129 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki 06 UJ 623 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kaya ve eşi Yeliz Kaya yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kaya’yı kurtarmak için zamanla yarıştı. Yaralı Albay Ahmet Kaya ve eşi Yeliz Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.