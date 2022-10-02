Muratlı girişinde feci kaza: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, M.S. idaresindeki kamyon ile S.E. yönetimindeki 59 EF 481 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü S.E. araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince kaza bölgesindeki trafik güvenliği sağlanırken, yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.