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Murat Nehri’nde mahsur kalan çocuğun yardımına vatandaş yetişti

Ağrı’da, hayvanlarını karşıya geçirmek için Murat Nehri’ne giren çocuğu vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı.

Asayiş 19.06.2022, 12:17
Murat Nehri’nde mahsur kalan çocuğun yardımına vatandaş yetişti

Ağrı’da, hayvanlarını karşıya geçirmek için Murat Nehri’ne giren çocuğu vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı.

Ağrı’nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde bulunan Murat Nehri civarında otlattığı hayvanları karşıya geçirmek isteyen çocuk, suyun derinleştiği bölgeye gelince mahsur kaldı. Nehir çıkamayan ve çırpınmaya çalışan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar elbiseleriyle suya atlayarak çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Korku dolu anların yaşadığı olayda o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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