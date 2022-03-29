banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış

Murat Hazinedar hakimi reddederek salonu terk etti

Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyesi Çetin Kırışgil’in mal bildiriminde bulunmadıkları ve haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılandığı davada Hazinedar, reddi hakim talebinde bulunarak duruşma salonunu terk etti.

Asayiş 29.03.2022, 13:14
Murat Hazinedar hakimi reddederek salonu terk etti

Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyesi Çetin Kırışgil’in mal bildiriminde bulunmadıkları ve haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılandığı davada Hazinedar, reddi hakim talebinde bulunarak duruşma salonunu terk etti.

Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyesi Çetin Kırışgil’in mal bildiriminde bulunmadıkları ve haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Murat Hazinedar ile Çetin Kırışgil ve avukatları hazır bulundu.

"Ben bu parayı Murat Hazinedar’a geri iade ettim’’

Duruşmada tanık olarak beyanı alınan Gaye Donay, Murat Hazinedar’ı amcası dolayısıyla tanığını, Beşiktaş Belediyesi’ne danışmanlık hizmeti sunup sunmadığını hatırlamadığını belirtti. Tanık Donay, Murat Hazinedar’ın banka hesabından kendisine, 2015 yılında 40 bin TL gönderilmesine ilişkin beyanında, "Söz konusu paranın bana neden gönderildiğini hatırlayamadım ancak geri iade ettiğimi hatırlıyorum. Zannediyorum ki sağlık ile ilgili bir durum sebebiyleydi. Yanımda çalışan Bekir Çetin’in eşi kanser hastasıydı. Tedavisine yardım amaçlı gönderilmiş bir paraydı ancak ben bu parayı Murat Hazinedar’a geri iade ettim’’ dedi.

"Benim insanlarla özel hukukum olabilir’’

Murat Hazinedar tanık beyanının ardından mahkemeye tepki göstererek, "Bu tanığı neden dinliyorsunuz? 40 bin lirayı soruyorsunuz. Doğru bir yargılama yapalım. O dönem zaten hesabımda 10 milyon dolar para var. Doğru bir yargılama yapalım. Siz 40 bin TL’lik meblanın neden gönderildiğini soruyorsunuz. Benim insanlarla özel hukukum olabilir, bu yok edildi. Sorulan soruların davanın esasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple diyeceğim yoktur’’ ifadelerini kullandı.

Reddi hakim talebinde bulundular

Sanık Murat Hazinedar’ın avukatı, ara karar açıklandığı sırada reddi hakim talebinde bulundu. Hakimin taleplerini dilekçeyle yapmaları gerektiğini söylediği esnada sanık Hazinedar, adil bir yargılama yapılmadığını söyleyerek duruşma salonunu terk etti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Dosyayı bitirmemek, uzatmak için her türlü hukuk dışı yöntemi uygulayan hakimi bugün reddettim"

Duruşmanın ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan Murat Hazinedar, "Belki de bir ilk yaşadık. 3 tane MASAK raporu lehimde geldi, bir Başbakanlık raporu lehimde geldi, Savcılık bilirkişi raporları lehimde geldi, Sayıştay raporları tertemiz geldi. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı’nın mütalaası dosyada. Yeminli Mali Müşavir raporu dosyada. Dosyayı bitirmemek, uzatmak için her türlü hukuk dışı yöntemi uygulayan hakimi bugün reddettim. Düşünebiliyor musunuz? 8 tane rapor var lehimde ve tam 1 buçuk yıldır Adalet Bakanlığı’nın süre talimatına rağmen, Adalet Bakanlığı’nın koyduğu yargılama süresine rağmen 1 buçuk yıldır sadece ve sadece 3 tane tanığı dinleyerek mahkemeyi oyalayan bir hakim. Yargılanmak istiyorum, her şey hazır ama dosyayı bitirmiyor. Bugün hakimi bu nedenle reddettim’’ ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mart 2014’de yapılan yerel seçimlerde Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen ve suç tarihlerinde başkan olarak görev yapan Murat Hazinedar ile bir kısım belediye görevlileri ve belediye meclis üyelerinin görevleri sırasında haksız mal edindikleri, mal bildiriminde beyan ettikleri malların gerçeği göstermediği ve gerçek mal varlıklarını gizledikleri iddiasında bulunulması üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından inceleme yapıldığı kaydedildi. İnceleme raporuna yer verilen iddianamede, “şüphelilerin üzerine yükletilen suçların 3628 sayılı yasa çerçevesinde kalan suçlardan olduğu ve başsavcılıkça resen soruşturma yapılması gerektiği görüşünün sunulduğu” denildi.

İddianamede, Hazinedar’ın en son mal bildirimini 6 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı, bu tarihten sonra da banka hesaplarında lira ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu halde bunlara ilişkin mal bildirimlerinin yer almadığı, mal bildirimlerine kaynağı, sözleşmesi ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı yazıldığı, 8 Mayıs 2015 tarihinde beyan edilen 7 milyon doların ise, bir önceki ve bir sonraki bildirimlerde yer almadığı, kaynağının belli olmadığı kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, 3268 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda yer alan, ilgili maddeler gereği ‘haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme’ suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan şüpheliler hakkında haksız edinilen malların zorla alımı ve müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma da talep edildi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19