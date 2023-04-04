Murat Dal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasında 2 sanık savunmasını yaptı

Eskişehir’de 40 yaşındaki Murat Dal’ın öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı davada ilk savunmasını yapan Deniz Ö., “Yaklaşık 2 saat kadar küfür ederek tehdit etmeye devam etti. Beni korkutmak için evde bir el ateş etti. Boğuşmaya başladık, ben bu arada iki el ateş ettim. Silahı elimden almak için elimi ısırdı” dedi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde, tutuklu sanıklar Deniz Ö. ve kardeşi Kemal Selçuk Ö. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya, maktul Murat Dal’ın yakınları, tanık B.M. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ‘Tasarlayarak, Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ismiyle yargılanan tutuklu sanıklar Deniz Ö. ve kardeşi Kemal Selçuk Ö.’nün savunmaları alındı.

“Bana kendisini gizli polis ve istihbaratçı gibi anlatıyordu”

Maktul ile 2 yıl öncesine dayanan tanışıklıklarında görüşmek istemediğini söylemesine rağmen tehdide maruz kaldığını ve intihara sürüklendiğini belirten Deniz Ö., “Murat benden sürekli para talep ediyordu. Biz 2 ay görüştükten sonra yalan söylediğini anladım. Gitmesini istediğimde tehdit etti kapımızı kırdı ve ailemle beni tehdit etti. Ben tehdit ve hakaretten davacı oldum ve uzaklaştırma kararı aldım. Para vermediğim için bana zorla ilaç içirdi, bunları da cep telefonuna kaydetti. Karakola gidip şikayet ettim. Bana kendisini gizli polis ve istihbaratçı gibi anlatıyordu” dedi.

“Sol elindeki silahı düşürmek için bıçakladım”

Maktul Murat Dal’ın, konuşmak için gelirken yanında getirdiği silah ile ateş ettiğini ve ardından çıkan tartışma sonucu silahın birkaç kez daha patladığını, kendisini korumak için bıçak kullandığını anlatan Deniz Ö., ”Olay günü beni telefonda tehdit etmeye devam etti. Kardeşimin evinde buluştuk. Boş senede imza atmamı istedi. Ailemize ait mal varlığımdan istekleri oldu. Yaklaşık 2 saat kadar küfür ederek tehdit etmeye devam etti. Beni korkutmak için evde bir el ateş etti. Boğuşmaya başladık, ben bu arada iki el ateş ettim. Silahı elimden almak için elimi ısırdı. Kardeşim geldi, silah yere düştü. Murat, yerden aldığı silahla oynayıp kardeşimi öldürmekle tehdit etti. Ben masadan bıçak aldım birkaç kez savurdum ve sapladım. Kardeşim ambulans ve polisi aradı. Koltukta otururken silahla tehdit etmeye devam etti. Ben mutfaktan ikinci kez bıçak aldım. Sol elindeki silahı düşürmek için bıçakladım. Daha sonra polis geldi. Kardeşim kesinlikle bıçak ve silah kullanmadı. Bu adamdan kurtulamadık, herkesi tehdit etti. Şehir değiştirdik, yine kurtulamadık. Annem için buraya dönmek zorunda kaldım. Çocuklarım sahipsiz kaldı onlar için tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullanarak savunmasını yaptı.

“İki senedir bizi tehdit ediyordu”

Maktul tarafından sürekli olarak ailesinin, akrabalarının ve kendisinin tehdit edildiğini belirten Kemal Selçuk Ö., savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ablamdan ayrıldığında beni ilk görüştüğümüzde dövdü. Beni de sürekli tehdit etti. Bu sıkıntılar nedeniyle şehri terk ettik. Bende de sürekli para istiyordu tehdit ediyordu. Olay günü ablanla gelip konuşacağız, dedi. İki senedir bizi tehdit ediyordu. Eve geldi, bir süre sonra ablam geldi. Onlara çay verdim. Bu sırada bir saat kadar tartıştılar. Silah sesi duydum. İçeri baktığımda ikisi de boğuşuyordu. Ben de araya girip ayırmaya çalıştı. Bu sırada Murat sürekli küfür etti. Murat ablamın elini ısırdı. Bu sırada boğuşmada iki kez daha patladı. Silahı boşaltmaya çalıştım. Murat yerden silahı alıp tehdit etmeye devam etti. Koltukta otururken yine ateş etmeye çalıştı tehdit etti. Bu sırada ablam bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçağı aldım. Murat’tan kan aktığını görünce polisi ve ambulansı aradım. Sağlık ekipleri geldi.”

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Mayıs tarihine erteledi. Duruşma öncesinde maktulün ve sanıkların yakınları arasında arbede çıktı. Kavgada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olayın geçmişi

17 Eylül 2022 tarihinde, Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak’ta bulunan Kemal Selçuk Ö.’ye ait evde, Deniz Ö. ile Murat Dal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Dal vücudunun çeşitli yerlerinden silah ve bıçak ile yaralandı. Kemal Selçuk Ö.’nün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince Murat Dal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, Deniz Ö. ve Kemal Selçuk Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ö. ve Kemal Selçuk Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.