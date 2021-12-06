Son Dakika
Memur-Sen Başkanı Yalçın: “Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde kamu görevlilerine ek zam konusunda bakanlık ile mutabakat sağladık”
Muradiye’de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Muradiye ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 06.12.2021, 15:49
Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Muradiye ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.46’da Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, deprem anı ise Muradiye ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Raflardaki eşyaların yere düşme görüntüleri, depremin şiddetini gözler önüne serdi.