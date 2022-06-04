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Muradiye’de alevli gece
Van’ın Muradiye ilçesindeki bir markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü.
Asayiş 04.06.2022, 11:26
Van’ın Muradiye ilçesindeki bir markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü.
Muradiye ilçesinde ikamet eden Burhan Tokyay isimli şahsa ait markette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 7 saatin sonunda söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.