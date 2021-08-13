Munzur Çayı’na düşen çocuk hayatını kaybetti

Tunceli’de Munzur Çayı’na düşen ve dalgıçlar tarafından çıkartılan 14 yaşındaki Umut Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli-Ovacık karayolu Munzur Vadisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Munzur Çayı kıyısında bulunan Umut Yıldız (14) bir anda dengesini kaybedip suya düştü. Yıldız bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü bölgede dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan arama bulunan Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardında ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.