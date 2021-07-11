Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 ölü, 20 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 6’sı yanarak olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Özalp istikametinden geldiği ileri sürülen 65 ER 186 plakalı minibüs, Yumaklı Mahallesi’ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanması yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye bir taraftan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bir taraftan yaralılara müdahale etti. Kazada 6’sı yanarak can verirken toplam 12 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 20 kişi ise Van, Muradiye ve Erciş ilçesinde tedavi altına alınırken, minibüs hurda yığınına döndü.

Kaza ihbarını alan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.