banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Camide TıkTok Rezaleti!
Camide TıkTok Rezaleti!
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Mültecileri İstanbul diye Osmaniye’de otobüsten indirdiler

Osmaniye’de şehirlerarası otobüs terminalinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde muavinin ‘İstanbul’a geldiniz hadi inin’ diyerek otobüsten zorla indirdiği Afgan uyruklu 5 kişi Osmaniye’de yakalandı.

Asayiş 19.04.2021, 13:05
5
Mültecileri İstanbul diye Osmaniye’de otobüsten indirdiler

Osmaniye’de şehirlerarası otobüs terminalinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde muavinin ‘İstanbul’a geldiniz hadi inin’ diyerek otobüsten zorla indirdiği Afgan uyruklu 5 kişi Osmaniye’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla denetim yaptı. Denetimler sırasında İran sınırından Van üzerinden düzensiz göçmen kaçakçılarına kişi başı bin dolar vererek İstanbul’a gitmek isteyen Afgan uyruklu 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların sorgularında otobüs muavinin ‘İstanbul’a geldiniz hadi inin’ diyerek zorla otobüsten indirdiği belirlendi. Resmi makamlarca verilen kimlikleri de olmayan şahısların sınır dışı işlemleri için Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) tespit edilen otobüsün şoförleri Y.I. ve İ.H.E. ile muavin olarak görev yapan M.Y. hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
11°
hafif yağmur