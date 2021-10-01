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Mülteci çocuğu istismar eden şahsa 36 yıl hapis cezası

Van’da 9 yaşındaki mülteci çocuğa yönelik cebir ve tehditle nitelikli cinseli istismarda bulunan şahsa 36 yıl hapis cezası verildi.

Asayiş 01.10.2021, 18:05
Mülteci çocuğu istismar eden şahsa 36 yıl hapis cezası

Van’da 9 yaşındaki mülteci çocuğa yönelik cebir ve tehditle nitelikli cinseli istismarda bulunan şahsa 36 yıl hapis cezası verildi.

2019 yılı Kasım ayında 2 Nisan Caddesi üzerinde su satan mülteci B.H. isimli 9 yaşındaki kız çocuğuna, 23 yaşındaki sanık H.B. tarafından kandırılarak metruk binada gerçekleşen cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismar olayına ilişkin Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşması sonuçlandı. Sanık H.B., tutuklu olduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS sisteminden duruşmaya katılarak üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilerek üzerine atılı cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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