Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar’ın 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.