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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar’ın 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Asayiş 17.02.2021, 11:45
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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar’ın 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.