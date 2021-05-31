Mühürlenen iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye ceza kesildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde daha önce mühürlenen dernek lokaline yapılan polis baskınında, sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre dün İzmit’te bir mekanda kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında dernek lokali içinde 10 kişi, korona virüs kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede baskın yapılan lokalin daha önce kumar oynandığı için mühürlendiği, mührün kırılarak yeniden kumar oynatıldığı belirlendi. Ruhsatsız olduğu belirlenen dernek lokalinin mührünü sökerek içeride oyun oynatan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 10 kişiye ise pandemi kurallarını ihlal etmekten para cezası kesildi.