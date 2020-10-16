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Muhtarlığın bakır kazanlarını çalan hırsızları JASAT yakaladı

MUHTARLIĞIN BAKIR KAZANLARINI ÇALAN HIRSIZLARI JASAT YAKALADI

Asayiş 16.10.2020, 16:26
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Muhtarlığın bakır kazanlarını çalan hırsızları JASAT yakaladı

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı Pembeli köyünde muhtarlığa ait 2 bakır kazanı çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 15 Ekim’de Atabey ilçesi Pembeli köyünde meydana geldi. Köy muhtarlığına ait kazanlar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen jandarmanın dedektifleri Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde H.B. ve H.B.Ç. isimli 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

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