Muhtar sırtından bıçaklandı
GAZİANTEP’TE MADDE BAĞIMLISI ŞAHSIN SALDIRISINA UĞRAYAN MUHTAR SIRTINDAN BIÇAKLANDI.
Gaziantep’te madde bağımlısı şahsın saldırısına uğrayan muhtar sırtından bıçaklandı.
Edinilen bilgilerine göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi’nin 18 yıllık muhtarı Mehmet Gök, madde bağımlısı R.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Muhtar, çevredekiler tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitimi ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Muhtar Gök’ün sırtındaki bıçak, doktorların müdahalesi sonucu çıkartılarak yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
Madde bağımlısı olduğunu bildiği R.T.’nin ailesiyle sık sık kavga ettiğini belirten Muhtar Mehmet Gök, “Şahıs oturduğu binadan çıkarak bize doğru yürüdü. Bu sırada ona yanıma otur dedim tam yanımdan geçtiği esnada aniden saldırdı. Kanlar içinde yere yığıldım arkadaşlar hemen hastaneye yetiştirdi çok şükür şuan sağlık durumum iyi" dedi.
Muhtar Gök, kendisini bıçaklayan R.T.’nin başkalarına zarar vermemesi için şikayetçi olduğunu ifade etti.
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3