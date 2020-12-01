Muhtar koronaya yenik düştü

Koronavirüse yakalanarak bir süredir İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi gören Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan hayatını kaybetti. Muhtarın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Vak’alar her gün artarak devam ederke,n buna yakalananlardan bazıları hayatlarını kaybediyor. Bunlardan bir ide Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan. Alan geçtiğimiz günlerde yaptığı test sonucu koronaya yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine durumu ağırlaşan muhtar İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Reşit Alan koronaya yenik düştü. Ölüm haberi hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğdu.