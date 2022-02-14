Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme!

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmalara FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya merhum Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya 3 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı sanıklar da salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Tanık olarak dinlenen Abdullah Önder, FETÖ’nün Elazığ avukatlar sorumlusu olduğunu, dosyadaki tutuklu sanıklardan avukat Mustafa Atalar’ın kendisine bağlı olduğunu belirtti. Örgütle sohbet toplantılarında tanıştığını ve 2010 yılından itibaren öğretmenler grubunda birim sorumlusu olarak görev yapmaya başladığını belirten Önder, daha sonra avukat il sorumlusu olduğunu, helikopterden parça sökülmesine ilişkin dosyada gizlilik kararının kalkmasının ardından askerlerin avukatlarının örgüt mensubu Mustafa Atalar olduğunu ifade etti.

Tanık K.M. ise, Göksun’da görülen ve bu dosya ile birleştirilen helikopterdeki cihazın sökülmesine yönelik davada dinlendiğini ve bu dava kapsamında da ifadelerine başvurulduğunu belirtti. Davut Uçum’un "Cihazın kayıp olduğunu nasıl fark ettiniz?" sorusuna tanık K.M, cihazların hepsinin göründüğü, yerinden sökülen tek cihazın o olduğu karşılığını verdi.

FETÖ hükümlüsü tanık Ömer Hakan Kısıkkaya ise, sanıklardan Mehmet Durakoğlu’nu tanıdığını söyledi. Kısıkkaya, ByLock’un delil olmadığını düşündüğünü, bu nedenle ByLock ile ilgili sorulara cevap vermediğini belirterek, bu konuyla ilgili bir sohbet esnasında Durakoğlu’nun kendisine "Yazıcıoğlu’nu Ergenekoncuların öldürdüğünü ve cemaate yıkmaya çalıştıklarını" anlattığını söyledi. Mahkeme başkanının "ByLock yazışmasında geçen ’Barbaros abi’ diye bir tanıdığınız var mı?" sorusuna Kısıkkaya, "Yapı içerisinde bilinen birisi, Fetullah Gülen’e yakın birisi ama görevi nedir bilmiyorum" yanıtını verdi.

Tanık olarak dinlenen FETÖ hükümlüsü tutuklu Halil Kayış ise, sanıklardan Mustafa Atalar’ın kendisinin avukatı olduğunu kaydetti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma yarına ertelendi.